Türkiye, savunma sanayisinde yapay zekâ ve otonom sistemler alanında önemli bir adım atıyor. Yerli robot köpek PROTEO, muharebe sahasında görev alacak şekilde geliştiriliyor. Milli robot köpeğin 2026 yılının başında göreve başlaması hedefleniyor.

Milli robot köpek PROTEO sahaya çıkıyor

NATO Müttefik Dönüşüm Komutanlığı (NATO ACT) liderliğinde yürütülen NATO İnovasyon Sürekliliği Girişimi’nin final aşaması Türkiye’de gerçekleştirildi. Etkinlikte, Türkiye’nin yerli girişimi Hyperever, geliştirdiği PROTEO isimli dört bacaklı otonom robot köpeği tanıttı.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı koordinasyonunda yürütülen projede PROTEO, gözetleme, lojistik destek ve patlayıcı madde imha gibi görevleri yerine getirmek üzere tasarlandı.

Zorlu koşullarda dayanıklı görev arkadaşı

35 kilogram faydalı yük taşıma kapasitesine sahip PROTEO, 4-6 saat kesintisiz görev yapabiliyor. Kısa süreli koşularda saatte 12 kilometre hıza ulaşabilen robot, GNSS destekli yapay zekâ sistemleriyle otonom, yarı otonom ve manuel kontrol modlarını destekliyor.

Zorlu arazi koşullarında ağır yükleri kolayca taşıyabilen PROTEO, askerî operasyonlarda personelin güvenliğini artırmayı hedefliyor.

“2026’nın başında sahada olacak”

Hyperever Kurucusu ve Genel Müdürü Çayan Baykal, Anadolu Ajansı’na yaptığı açıklamada, PROTEO’nun ilk prototipinin geliştirildiğini belirterek şunları söyledi:

“Robotumuz ilk prototip versiyonumuz. Önümüzdeki yılın başlarında standartlara uygun versiyonumuzu sahada göreceksiniz.”

Baykal, PROTEO’nun zorlu koşullarda dayanıklılığıyla öne çıktığını ve farklı faydalı yüklerle çeşitli görevleri yerine getirebileceğini ifade etti.

Askerî kullanımın yanı sıra sivil güvenliğe de destek verecek

PROTEO’nun sadece askerî değil, sivil güvenlik alanında da görev alabileceğini belirten Baykal, robotun devriye görevlerini otonom şekilde yerine getirebileceğini söyledi.

Hyperever ekibi, bu projeyle birlikte insansız kara araçları geliştirme yönünde de bilgi birikimi oluşturmayı hedefliyor.