Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Türk Kara Kuvvetleri'nin 2233. kuruluş yıl dönümü münasebetiyle düzenlenen kabulde konuştu. Bakan Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu ve diğer seçkin personelle bir araya gelmenin gururunu yaşadığını belirterek, "Geçmişte komutanlık yaptığım Kara Kuvvetlerimizin bu anlamlı gününde sizlerle bir araya gelmekten büyük memnuniyet duyuyorum. Milattan önce 209 yılında Mete Han tarafından temelleri atılan Kara Kuvvetleri Komutanlığımız, köklü geçmişiyle modern kuvvet yapısı ve üstün muharebe tecrübesini birleştirerek seçkin konumunu her geçen gün pekiştirmektedir" dedi.

Tarihe altın harflerle yazılan birçok başarı

Bakan Güler, Türk Kara Kuvvetleri'nin ulusal güvenliğin sağlanmasından terörle mücadeleye kadar birçok önemli görevde üstün başarı gösterdiğini vurgulayarak, "Kara Kuvvetlerimiz, tarihe altın harflerle yazılan birçok başarıya imza atmıştır. Bu başarıların arkasında büyük gayret ve özveriyle çalışan tüm personelimiz bulunmaktadır. Kafkaslardan Balkanlara, Karadeniz'den Afrika'ya kadar pek çok coğrafyada ülkemizin hak ve menfaatlerini korurken dost ve müttefik ülkelerimize de destek olmaktadır" diye konuştu.

Kahramanlarımızın katkıları büyük

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin uluslararası alanda etkin bir rol oynadığı bu dönemde Kara Kuvvetleri'nin de yoğun faaliyetlerini sürdürdüğünü belirten Bakan Güler, "Kara Kuvvetlerimiz, köklü tarihi, yetenekli personeli ve üstün teknolojisiyle ülkemizin gurur kaynağı olmaktadır. Bu günlere kolay gelinmedi. Kara Kuvvetlerimizin bu seviyeye gelmesinde milli savunma sanayimizin gelişmesi için büyük çaba harcayan kahramanlarımızın katkıları büyüktür" ifadelerini kullandı.

Başarı, bir varış değil bir yolculuktur

Savunma sanayisinin önemine de değinen Bakan Güler, "Savunma sanayimiz, Kara Kuvvetlerimizin imkân ve kabiliyetlerini her geçen gün artırarak ordumuzun gücünü pekiştirmektedir. Başarı, bir varış değil bir yolculuktur. Kara Kuvvetlerimizi en gelişmiş silah, araç ve gereçlerle donatmaya devam edeceğiz. Bu, ülkemizin güvenliği için vazgeçilmez bir gerekliliktir" dedi.

Milletimizin daha da ileriye gideceğine inanıyorum

Bakan Güler, konuşmasını Kara Kuvvetleri'nin geleceğine dair umut dolu sözlerle tamamladı. "Türkiye'nin yüzyılı" vizyonu doğrultusunda Kara Kuvvetleri'nin büyük başarılar kazanacağına inandığını belirten Bakan Güler, "Ülkemizin gurur kaynağı olan Kara Kuvvetlerimizin, asil milletimizin desteğiyle daha da ileriye gideceğine yürekten inanıyorum" ifadelerini kullandı.

Son olarak Bakan Güler, Kara Kuvvetleri'nin 2233. kuruluş yıl dönümünü kutlayarak, "Başta Kara Kuvvetleri Komutanımız olmak üzere tüm seçkin personelimiz ile silah ve mesai arkadaşlarıma teşekkür ediyor, Kara Kuvvetlerimizin 2233. kuruluş yıl dönümünü bir kez daha kutluyorum" dedi.