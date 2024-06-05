Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın katılımıyla gerçekleştirilen Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50'nci Yılı Paneli'ne katıldı. Bakan Güler, "Türk askerinin yetenekleri, emsalsiz kahramanlığı ve fedakârlığı, bir kez daha tarihe altın harflerle yazılmıştır" dedi.

20 Temmuz'da Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50'nci yılının kutlanacağını söyleyen Bakan Güler, "Soydaşlarımızın uğradıkları zulüm sona erdirilerek, haklı taleplerinin karşılık bulması sağlanmış, hem Türkler hem de Rumlar için Ada'ya barış, huzur ve güvenlik getirilmiştir. Bu harekat Türk Silahlı Kuvvetlerimizin müşterek unsurlarının, Cumhuriyet tarihindeki en kapsamlı harekâtı olması ve büyük bir başarıyla icra edilmesi bakımından müstesna bir yere sahiptir" ifadelerini kullandı.

Yarım asırdır Ada'da kan ve gözyaşı yoksa bu, Türk Barış Kuvvetlerinin oradaki varlığı sayesindedir

1960'tan itibaren devam eden Kıbrıs'taki anlaşmazlıkların, Rumların Kıbrıs Türklerini "Ortaklık Devleti"nden dışlama, Türkleri sindirme ve Kıbrıs Türklerinin haklarını gasp etme girişimlerinin sonucu olduğunu söyleyen Güler, 1974'ten bu yana, Ada'da konuşlu bulunan Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanlığı'nın her iki taraf için de barış ve güvenliğin teminatı olduğunu vurguladı.

Türkiye'nin Ada'daki askeri varlığını farklı bir şekilde tanımlamanın ve provokatif söylemler dile getirmenin Rumlara hiçbir fayda sağlamayacağını söyleyen Bakan Güler,"Yarım asırdır Ada'da kan ve gözyaşı yoksa bu, Türk Barış Kuvvetlerinin oradaki varlığı sayesindedir. Unutulmamalıdır ki Kıbrıs'ın sahip olduğu stratejik konum; sadece Ada'nın değil, hassas bir süreçten geçen Akdeniz'deki genel güvenlik ve istikrarın devamı bakımından da kritik önemdedir. Dolayısıyla Türk Silahlı Kuvvetlerimizin böylesine tarihî bir görevi, Kıbrıs Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığının değerli personeli ile omuz omuza icra etmesi, bölgenin güvenliği açısından da son derece ehemmiyeti haizdir" dedi.

Kıbrıs Türklerinin güven, huzur ve refah içinde yaşadığı bir geleceği inşa etmek hem de Türkiye'nin Akdeniz'deki hak ve menfaatlerini korumak için kararlılıkların tam olduğu ifade eden Güler, "Nitekim geçtiğimiz Ağustos ayında, tamamen insani nedenlerle yapımına başlanan Pile Köyü yol projesine yönelik, Birleşmiş Milletler Barış Gücü'nün kabul edilemez engelleme girişimlerine karşı tepkimizi, açıkça ortaya koyduk. Ne yazık ki bu yol hâlâ tamamlanamamış ve Pile'de yaşayan halk mağduriyet çekmeye devam etmektedir. Benzer şekilde bu haksız yaklaşımı Astromerit-Evrihu yolu projesi, Neriman'ın Evi ve Wayne's Keep Mezarlığı gibi son dönemde yaşanan çeşitli sorun alanlarında da açıkça gördük. Bunlarla ilgili itirazlarımızı, siyasi ve diplomatik seviyede ifade etmeye devam ederken; haklılığımızı sahada da kararlılıkla gösteriyoruz" ifadelerini kullandı.