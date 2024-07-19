Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki (KKTC) temaslarını sürdürüyor. Kıbrıs Barış Harekâtı'nın 50'nci yıl dönümü kutlamalarına katılmak üzere KKTC'ye gelen Güler, Türkiye Silahlı Kuvvetleri (TSK) Komuta Kademesi ve KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın başkanlığındaki heyet ile birlikte Boğaz Şehitliği'ni ziyaret etti.

Güler, TSK Komuta Kademesi ve Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın başkanlığındaki heyetle birlikte şehitler için saygı duruşunda bulunarak çelenk bıraktı. Ziyaret sırasında Kıbrıs Barış Harekâtı'nın önemi ve şehitlerin anısının yaşatılmasının gerekliliği vurgulandı.