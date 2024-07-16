Türk Silahlı Kuvvetleri, Irak ve Suriye'de başarılı operasyonlara devam ediyor. Terör örgütlerine yönelik operasyonlarla ilgili Milli Savunma Bakanlığı, yeni bir bilgi paylaştı.

Milli Savunma Bakanlığı'nın son dakika paylaşımına göre Irak ve Suriye'nin kuzeyinde tespit edilen teröristlere yönelik düzenlenen operasyonlarda Suriye’nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde tespit edilen 4 PKK/YPG’li terörist ile Irak’ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde belirlenen 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, terörü kaynağında yok etmek için kesintisiz operasyonlarla mücadeleye devam ediyor. Suriye’nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde tespit edilen 4 PKK/YPG’li terörist ile Irak’ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde belirlenen 3 PKK'lı terörist etkisiz hâle getirildi." denildi.