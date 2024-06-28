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Boşnakların İslam'ı kabul etmesinin en önemli sembollerinden Akhisarlı Ayvaz Dede anısına bu yıl 514'üncüsü düzenlenecek Ayvaz Dede Şenlikleri kapsamında Bosna Hersek'e gelen Mehteran Birliği, Mostar'ın yanı sıra Saraybosna, Tuzla ve Donji Vakuf şehirlerinde konser verecek.

Mehteran Birliği, konserde "Şehzade Süleyman Marşı", "Ceddin Deden" ve "Hücum Marşı" gibi eserleri seslendirdi.

Osmanlı eseri tarihi Mostar Köprüsü ve yakınlarında düzenlenen konsere, Bosna Hersekliler ve turistler büyük ilgi gösterdi.

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