Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde meydana gelen çatışmada İstihkam Uzman Çavuş Cebrail Acar’ın şehit olduğunu açıkladı. Bölücü terör örgütü mensuplarıyla sağlanan temas sırasında 2 teröristin etkisiz hale getirildiği belirtildi.

Acı haber ailesine ulaştı

Teröristlerle çıkan çatışmada yaralanan İstihkam Uzman Çavuş Cebrail Acar, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit düştü. Şehit Acar’ın acı haberi, Konya’nın Ereğli ilçesi Cahı Mahallesinde yaşayan ailesine ulaştırıldı. Şehidin evine Türk bayrakları asıldı.

Altı yıllık asker olduğu belirtilen Cebrail Acar’ın evli ve 2 çocuk babası olduğu öğrenildi.

MSB'den başsağlığı mesajı

MSB’nin açıklamasında, “Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz” ifadelerine yer verildi.