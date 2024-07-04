Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyinde devam eden Pençe-Kilit Harekatı kapsamında, ASELSAN üretimi KORKUT silahıyla gerçekleştirilen atışları "Kilit kapanıyor" notuyla duyurdu.

Pençe-Kilit Harekatı'nda KORKUT silahı etkisi

MSB, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Irak'ın kuzeyinde yürütülen Pençe-Kilit Harekatı sahasından görüntüler paylaştı. ASELSAN tarafından üretilen ve hava savunma sistemi olarak kullanılan KORKUT silahıyla yapılan atışların yer aldığı görüntüler, "Kilit kapanıyor" ifadesiyle yayınlandı.