Milli Savunma Bakanlığı (MSB), X platformu üzerinden yaptığı açıklamada MSB Hukuk Hizmetleri Genel Müdürü Tuğgeneral Esat Mahmut Yılmaz'ın fotoğrafının, sosyal medyada insan kaçakçılığına karışan ve tutuklanan Tuğgeneral Bilal Çokay olarak yanlış kullanıldığını belirtti. Açıklamada, özellikle FETÖ’cü hesaplar ve bazı basın-yayın organlarının bu hatayı bilinçli olarak yaptığı vurgulandı.

Halkı yanıltmaya yönelik paylaşımlar

"MSB Hukuk Hizmetleri Genel Müdürü Tuğgeneral Esat Mahmut Yılmaz’ın fotoğrafının, sosyal medyada özellikle FETÖ’cü hesaplar ve bazı basın-yayın organları tarafından, Şanlıurfa’da adı insan kaçakçılığına karışan ve tutuklanan Emekli Tuğgeneral Bilal Çokay olarak kullanıldığı tespit edilmiştir," ifadesine yer verilen açıklamada, bu tür yanlış paylaşımların halkı yanıltmaya yönelik olduğu belirtildi.

Fotoğrafı kullananlar hakkında suç duyurusu

MSB, bu yanlış bilgi paylaşımında bulunan sosyal medya hesapları ve basın-yayın organları hakkında suç duyurusunda bulunulduğunu ve her türlü hukuki sürecin başlatıldığını açıkladı. Bakanlık, halkın bu tür yanıltıcı paylaşımlar konusunda dikkatli olması gerektiğini vurguladı.