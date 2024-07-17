Milli Savunma Bakanlığı'ndan Yunan Savunma Bakanı'nın Açıklamalarına Sert Tepki

Milli Savunma Bakanlığı, Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Dendias'ın Kıbrıs Türklerini hedef alan açıklamalarını kınayarak, Türk ordusunun Kıbrıs'ta barış ve huzurun teminatı olduğunu vurguladı.

Milli Savunma Bakanlığı, Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Dendias'ın Kıbrıs Türklerine yönelik açıklamalarına sert tepki gösterdi. Bakanlık tarafından yapılan yazılı açıklamada, Dendias'ın sözleri düzeysiz, yalan ve iftira dolu olarak nitelendirildi. Açıklamada, "Yunanistan Savunma Bakanı Dendias'ın Kıbrıs Türklerini ve kahraman Türk ordusunu hedef alan açıklamalarını şiddetle kınıyoruz" denildi.

Türk ordusunun Kıbrıs'taki rolü

Açıklamada, Türk ordusunun Kıbrıs'ta barış ve huzurun teminatı olduğu vurgulandı. Bakanlık, "Kahraman Türk ordusu, Türkiye'nin uluslararası anlaşmalardan kaynaklanan garantörlük hakkı çerçevesinde hareket etmiş ve 1963-1974 yılları arasında Rum tarafınca zulme maruz kalan Kıbrıs Türk halkını bir soykırım girişiminden kurtarmıştır" ifadelerine yer verdi. 1974'ten bu yana Kıbrıs'ta kan dökülmediğine dikkat çekilerek, Yunanistan'daki askeri rejimin yıkılmasına ve demokrasiye dönüşün mümkün hale gelmesine Türk askerinin katkısının büyük olduğu belirtildi.

Dendias'a çağrı

Bakanlık açıklamasında, Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Dendias'a yönelik eleştiriler de yer aldı. "Yunanistan Savunma Bakanı'nı, iki ülkenin liderleri tarafından ortaya konan ve Türkiye ile Yunanistan arasındaki ilişkileri yapıcı bir yaklaşımla ilerletmeyi hedefleyen ortak tutumu baltalamaktan vazgeçmeye çağırıyoruz" denilen açıklamada, Dendias'ın Türk ve Yunan halkları arasına fitne sokma çabalarının sonuç vermeyeceği belirtildi.