İkinci kez olimpiyat heyecanı yaşayacak olan milli taekwondocu Hakan Reçber, ilk günkü heyecanının devam ettiğinin altını çizerek, "Olimpiyatlara ilk defa katıldığım Tokyo 2020'de çok heyecanlıydım. Pandemi dönemi olduğu için seyircisiz bir ortam vardı. Bu nedenle olimpiyatın atmosferini çok fazla yaşayamadım. Paris 2024 böyle olmayacak. Asıl olimpiyat atmosferini Paris'te yaşayacağım. Aslında heyecanımı yenmiş olmam gerek ama bu söylediğim sebepten dolayı daha heyecanlıyım" dedi.

Son dünya şampiyonunun hedefi altın madalya

Son dünya şampiyonu olarak Paris'e gidecek olan genç taekwondocu, "Tokyo 2020'den bugüne kazandığım başarılara bakınca kendimi psikolojik olarak güçlü hissediyorum. Avrupa ve dünya şampiyonu olarak katılacağım. Bu unvanlarla oraya gitmek daha iyi tabi. Tokyo'da bronz madalya kazanmıştım. Paris'te altına ulaşmak istiyorum. Rakiplerim belli ona göre hazırlıklarımızı yapıyoruz" ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin tek olimpiyat şampiyonu taekwondocusu olan ve aynı zamanda antrenörü olan Servet Tazegül'ü örnek aldığını belirten Hakan, "Servet Tazegül zamanında çok değerli bir sporcuyu, kendi döneminin en iyisiydi bence. Şimdi de çok değerli bir antrenör. Onunla beraber çalışmak bizim için çok büyük bir şeref. Onun madalya kazanma sırasından ilerliyorum. Tarih tekerrür eder mi bilmiyorum ama yeniden böyle bir şey yaşanacakmış gibi hissediyorum. Umarım aynı şeyleri yaşarız ve bu olimpiyatta altın alırım" dedi.