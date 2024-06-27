Avrupa Futbol Şampiyonası’nda mücadele eden A Milli Futbol takımımızın Çekya maçını Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin hazırladığı alanlarda izleyen Bursalılar, son dakikalarda gelen galibiyet golüyle büyük bir coşku yaşadı.BURSA (İGFA) - A Milli Futbol Takımımızın EURO 2024 Avrupa Şampiyonası F Grubu’ndaki Çekya mücadelesi nefesleri keserken; Bursalılar, Büyükşehir Belediyesi'nin kentin farklı noktalarında kurduğu dev ekranlardan maçı izleyerek heyecana ortak oldu.

Büyükşehir Belediyesi tarafından Hüdavendigar Kent Parkı, Kent Meydanı, Vakıf Bera Parkı ve Eski Atatürk Stadyumu’nda (Millet Bahçesi) hazırlanan alanlara saatler öncesinden giden vatandaşlar, Milli takım forması giyerek alkış ve tezahüratlarla Ay-Yıldızlı ekibe destekte bulundu. Ellerinde Türk bayraklarıyla maçı izleyen taraftarlar, kıran kırana geçen maçın son dakikalarında gelen galibiyet golüyle büyük bir coşku yaşadı. Maçın bitiş düdüğüyle 2024 Avrupa Şampiyonası’nda son 16’ya kalma başarısı gösteren A Milli Takımımız saha içerisinde, Bursalılar ise kentin tüm noktalarında bayram havası yaşadı.