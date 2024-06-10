Türk Milli Takımı 11 Haziran'da Deister tepelik bölgesinin eteklerinde kamp kurmaya hazırlanıyor.İSTANBUL (İGFA) - Avrupa Futbol Şampiyonası'nın başlamasına sadece birkaç gün kaldı. Hannover Bölgesi sevinç ve beklenti içinde kaynıyor. Maçlar bu bölgede oynanmayacak olsa bile, futbol heyecanı sokaklar ve caddelerde her yerde hissediliyor, çünkü Türk Milli Takımı Aşağı Saksonya Eyalet Başkentinin hemen yanı başında kamp kuracak.

Barsinghausen'de Türk Milli Takımı büyük turnuvaya hazırlanacak. Deister tepelik bölgesinin pitoresk manzarasında yer alan 4 yıldızlı spor oteli Fuchsbachtal takımın geri çekilip dinlenebileceği mükemmel bir alan sunuyor. On yıllardan beri Alman Futbol Federasyonu ile iş birliği yapan otel, komple Türk Futbol Federasyonu tarafından kiralandı. Futbolcular hemen otelin yanında bulunan ve Bundesliga düzeyinde kaliteye sahip olan doğal çim futbol sahasında antrenman yapmadıkları zamanlarda, süit odalarından doğa manzarasının keyfini çıkartabilecekler. Otel ekibinin amacı Türklerin en iyi şekilde hazırlanarak maçlara girmeleri ve olabildiğince başarılı bir turnuva oynamaları. Taraftarlar ise 12 Haziran Çarşamba günü Barsinghausen August-Wenzel Stadyumu'nda gerçekleşecek olan halka açık antrenmanı iple çekebilirler.

Halka açık izleme alanları ve parti ortamı

Taraftarların futbolun içinde olmak için fazla aramasına gerek yok. Ana tren garının arkasında yer alan Raschplatz meydanında, halka açık izleme ve maç oynayan ülkelerden gelen DJ gösterileriyle birlikte üstü açık bir taraftar alanında gerçek bir parti ortamı oluşacak. Aynı zamanda bölgede yer alan çok sayıda bira bahçesi de maçları birlikte izlemeye ve bu esnada meşhur Alman rahatlığını deneyimlemeye davet ediyor.