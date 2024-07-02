Menemen Belediyesi, Avrupa Şampiyonası'nda başarılı bir performans sergileyen A Milli Futbol Takımı'nı desteklemek amacıyla Cumhuriyet Meydanı'nda dev ekran kuruyor. Bu ekran sayesinde, Menemenliler maçı birlikte izleme fırsatı bulacaklar. Çekya maçında olduğu gibi, bu akşamki Avusturya maçı da büyük bir coşkuyla takip edilecek.

Maç saat 22:00'de başlayacak ve Menemen Cumhuriyet Meydanı'nda oluşturulan dev ekran, vatandaşlara mücadeleyi canlı izleme imkanı sağlayacak. Belediye, maç öncesinde Türk Bayrakları dağıtacak ve ikram aracından vatandaşlara çeşitli ikramlarda bulunacak.

Menemen Belediye Başkanı Aydın Pehlivan, tüm Menemenlileri Cumhuriyet Meydanı'ndaki coşkuya davet etti. Başkan Pehlivan, "Yolun sonu kupa olsun" diyerek milli takıma desteklerini dile getirdi. Sporun ilçe için ne kadar önemli olduğunu vurgulayan Başkan Pehlivan, Menemenlilerin milli takıma olan ilgisinin gurur verici olduğunu belirtti. Maçın sonunda sevinçlerin, coşkuya dönüşeceğine inandığını ifade etti.

Menemen Belediyesi, Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın öncülüğünde spor alanlarına yapılan yatırımlarla ilçede sporun gelişimine katkı sağlıyor. Bu kapsamda futboldan yüzmeye kadar birçok branşı destekleyen belediye, yeni tesislerle sporun yaygınlaşmasını hedefliyor.