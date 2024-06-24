Son maçta Çekya ile oynayacağı karşılaşmada 1 puan alması halinde grubu 2. sırada tamamlayacak ve son 16 turuna yükselecek.

Portekiz grubu lideri olarak çıktı

F Grubu'nda 6 puana yükselen Portekiz, ikili averajla Türkiye'ye üstünlük sağlayarak grubu lider bitirmeyi garantiledi. Grupta Türkiye 3, Çekya ve Gürcistan ise 1'er puana sahip. Son maçlarda Türkiye-Çekya ve Portekiz-Gürcistan karşılaşmaları oynanacak.

1 puan yeterli

A Milli Takım, Çekya'dan 1 puan alması halinde, ikili averajda Gürcistan'a üstünlük sağladığı için diğer maçın sonucuna bakmaksızın grubu 2. sırada tamamlayacak ve Hollanda, Fransa ve Avusturya'nın ilk sırada yer alma şansının sürdüğü D Grubu'nu lider bitiren takımla eşleşecek.

Milli takım grubu 2. sırada tamamlarsa son 16 turu karşılaşmasını D Grubunun lider bitirecek ekiple 2 Temmuz'da Leipzig'de oynayacak.

Ancak Milli Takım'ın Çekya'ya mağlup olması halinde ise Portekiz-Gürcistan maçının sonucu ve diğer gruplarda oluşacak duruma göre en iyi 3. olma ihtimali de bulunuyor.

En İyi 3. Olabilir mi?

Ay-yıldızlı ekibin Çekya'ya mağlup olması ve Gürcistan'ın da Portekiz karşısında galip gelememesi durumunda en iyi 3. olması için diğer gruplardaki tabloya bakılacak. Türkiye 3 puan ve averajıyla 6 gruptaki en iyi dört 3'üncüler arasına girmesi halinde ise B Grubu'nun ya da C Grubu'nun lideri ile eşleşecek.

B Grubu

B Grubu'nda iki maçını da kazanan İspanya grubunu lider tamamlamayı garantiledi. Bu ihtimalin gerçekleşmesi halinde Türkiye ile İspanya 30 Haziran'da Köln'de karşı karşıya gelecek.

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C Grubu

C Grubu'nda son maçlar öncesinde 4 puana sahip İngiltere ile 2'şer puanı bulunan Danimarka ve Slovenya'nın liderlik şansı sürüyor. Türkiye, en iyi dört 3. arasına girip C Grubu'nun lideri ile eşleşirse 30 Haziran'da Gelsenkirchen'de son 16 turu maçına çıkacak.

Son çıkış

A Milli Takım, son maçında Çekya'ya mağlup olursa ve Gürcistan da Portekiz'i yenerse son sırada kalarak turnuvaya veda edecek.

Editör: Emir Çetintaş