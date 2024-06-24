EURO 2024'te Türkiye'yi temsil eden A Milli Futbol Takımı'nda dün akşam antrenman sırasında yaşanan sakatlık şoku, takımın planlarını altüst etti. Milli kaleci Doğan Alemdar, antrenmanda yaşadığı diz travması nedeniyle kadrodan çıkarıldı ve kamptan ayrıldı.

Antrenmanda sakatlandı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından yapılan açıklamada, 21 yaşındaki kalecinin antrenman sırasında dizinde travma meydana geldiği ve hemen ardından muayene ve tetkiklerinin yapıldığı belirtildi. Yapılan kontroller sonucunda Doğan Alemdar'ın sol diz ön çapraz bağında kopma tespit edildi.

Kamptan ayrıldı

Sakatlığının ciddiyeti nedeniyle milli kaleci Doğan Alemdar'ın tedavisinin bir sonraki aşamasına geçmek üzere kamptan ayrılmasına karar verildi. Bu sakatlık, takımın kaleci rotasyonunda önemli bir boşluk oluşturdu.

Yeni kaleci davet edildi

Milli Takım teknik heyeti, Doğan Alemdar'ın yerine Başakşehir FK'dan Muhammed Şengezer'i A Milli Takım kampına davet etti. Muhammed Şengezer'in, Doğan Alemdar'ın yerini doldurmak üzere kadroya katılması, takımın kaleci yeterliliğini sağlamak adına önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

Sakatlık sürecine dair detaylar

TFF'nin açıklamasına göre, Doğan Alemdar'ın sakatlığı ciddi bir tıbbi müdahale gerektiriyor. Sol diz ön çapraz bağındaki kopmanın tedavi süreci oldukça zorlu ve uzun bir rehabilitasyon dönemi gerektirebilir. Alemdar'ın sahalara dönüş süresi hakkında net bir bilgi verilmezken, tedavi sürecinin ne kadar süreceği ilerleyen günlerde yapılacak kontrollerle netlik kazanacak.