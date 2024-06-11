A Milli Futbol Takımı, bu akşam TSİ 19.00’da Polonya’dan Almanya’ya gelecek. Milliler, turnuva boyunca kullanacakları özel otobüsle Almanya'da karşılanacak.

Özel tasarım otobüs ve güvenlik önlemleri

A Milli Takım’ın turnuva boyunca kullanacağı otobüs, UEFA tarafından özel olarak hazırlandı. Otobüsün dış yüzeyi futbol figürleriyle kaplandı ve EURO 2024 logosu ile Türkiye'nin bayrağıyla süslendi. Özellikle davul çalan taraftar figürü, taraftarların coşkusunu yansıtıyor.

Konaklama ve kamp yeri

A Milli Takım, Barsinghausen kenti yakınlarındaki Sporthotel Fuchsbachtal'da konaklayacak. Otelin girişine Türk bayrakları asılırken, milli takım için özel güvenlik önlemleri alındı. Milliler, grup maçları için Dortmund ve Hamburg’a gidip tekrar kamp yaptığı Hannover yakınlarındaki Barsinghausen’e dönecek.