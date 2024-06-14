A Milli Futbol Takımı'nın EURO 2024 yolculuğunda moral ve motivasyon kaynağı olacak "Türkiye'm" şarkısının klibi, müzikseverlerle buluştu. Ünlü rapçi Sefo tarafından seslendirilen şarkı, hem milli takım oyuncuları hem de teknik heyet tarafından beğenildi. TFF'nin resmi internet sitesinde yapılan açıklamada, Sefo'nun şarkının beste ve stüdyo kayıtlarını Almanya ve Türkiye'deki stüdyolarda hiçbir masraf almadan hazırladığı belirtildi.

Klip çekimleri ve prodüksiyon

"Türkiye'm" şarkısı için hazırlanan klip, İstanbul'un iki önemli mekanında çekildi. Beykoz Kundura ve Atatürk Olimpiyat Stadı'nda yapılan çekimlerde 400 kişi kamera önünde, 150 kişi ise kamera arkasında görev aldı. Klip, toplamda 50 saate yakın süren titiz bir çalışmanın ürünü olarak ortaya çıktı. TFF, klibin bu kapsamlı çalışmayla hazırlandığını ve izleyicilerden büyük ilgi gördüğünü vurguladı.

Türkiye Futbol Federasyonu'nun Youtube üzerinden paylaştığı klibi buraya tıklayarak izleyebilirsiniz.