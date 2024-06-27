Binlerce taraftar, ay yıldızlı takımın galibiyetiyle sonuçlanan karşılaşmayı soluksuz izledi. Aynı anda sevinip aynı anda üzülen İzmirliler, maç sonucunu şarkılar ve danslar eşliğinde dakikalarca kutladı.

Türkiye A Milli futbol takımı’nın büyük galibiyeti

Türkiye A Milli Futbol Takımı, Avrupa Şampiyonası’ndaki üçüncü maçında Çekya ile karşı karşıya geldi. Almanya’nın Hamburg kentinde düzenlenen karşılaşma, İzmirlileri de ekran başına kilitledi. İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin Karşıyaka Zühtü Işıl ve Alsancak Gündoğdu Meydanı ile Göztepe Denizatı Parkı’nda kurduğu dev ekranları gören yurttaşlar, sandalyelerini, yiyecek ve içeceklerini alarak ekranların karşısına geçti. Çocuklardan yaşlılara kadar birçok yurttaş, aynı anda sevinip aynı anda üzüldü.

Evlilik yıl dönümlerini ekran karşısında geçirdiler

Ay yıldıza gönül veren futbolseverler, Milli Takım’a ekranların karşısında destek vermek için alanları doldurmanın gururunu yaşadı. Evlilik yıl dönümü olan Umut ve Bahar Saatlı çifti, kendileri için özel olan bu günü Milli Takım’a destek vererek kutladı. Bahar Saatlı, “Evlilik yıl dönümümüz. Özel bir günümüzü daha da özel kılmak için geldik. Türkiye’yi temsil etmek için geldik. Eşim futbol hastası. Bizim için güzel bir anı olacak. Gurur verici burada olmak” dedi. Umut Saatlı da “Evde yalnız başıma izlemek istemedim. Hava güzel. Eşimi, ailemi aldım geldim” diye konuştu.

İzmirliler büyük heyecan yaşadı

Çocuk taraftar Beliz Yusufoğlu, “Kazanırsak çok mutlu olacağım. Çok heyecanlıyım. Maçı burada izlemek daha keyifli” dedi. Gülten Uysal ise maç izlemek için geldiklerini ifade ederek, “Bu akşam Türkiye için büyük bir gün. Biz de buna tanıklık etmek için geldik” diye konuştu. Çağlar Adıgüzel, İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından böyle bir hizmetin verilmesinin kendilerini mutlu ettiğini vurgulayarak, “Açık hava olması çok iyi. Hem de böyle bir dev ekranda izlemek harika. Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür ediyorum. Bu ekranın kurulması vatandaş için büyük bir hizmet” dedi. Taraftarlardan Aylin Taşkın ise “Milli Takım’ı desteklemek için buradayız. Türkiye ile gurur duyuyorum. Milli ruhu yaşamak için geldim” dedi.

Futbolsever Kerem Burak Karcı, milli duyguları yeniden yaşamak için burada olduklarını ifade ederek, “Çok heyecanlıyım. Gün boyu o heyecanı taşıdım. Ortam çok güzel. Daha önce hiç bu şekilde maç izlememiştim. Bu şekilde kalabalık bir ortamda, dev ekranda izlemek çok daha heyecanlı” diye konuştu. Hollanda’da yaşadığını anlatan Melih Atalay, “Bu ortamda, arkadaşlarımla birlikte bu ruhu yaşamak için geldim” dedi. Bedirhan Özol ise, “Normalde evde de izleyebilirdik ama burada hep birlikte izlemek daha keyifli olacak. Umarım 2-1 gibi bir skorla kazanırız ve bir sonraki maçı yeniden burada aynı heyecanla izleriz” dedi.

Dakikalarca kutladılar

Türkiye A Milli Futbol Takımı'nın maçı kazanmasının ardından, yurttaşlar büyük bir sevinç yaşadı. Dakikalarca başarıyı kutlayan İzmirliler, unutulmaz anılar biriktirdi. Meşale yakan, dans eden futbolseverler, o anları fotoğraf ve video çekerek ölümsüzleştirdi. Mehmet Çankaya, “Maç çok güzeldi. Hele burada izlemek müthişti. Çok keyifliydi. Yeneceğimizi kesinlikle bekliyorduk” derken, Duygu Çankaya ise, “Maçı burada çok güzel bir atmosferde izledik. Çok keyifliydi. Bu ekran burada hep olursa, biz de sürekli izlemeye geliriz” ifadelerini kullandı. Nurşen Bilen de, “Muhteşem bir akşamdı. Biz hak ettik ve kazandık. Umarım böyle devam eder. Çok sevindim. Burada böyle bir atmosferi yaşamak da ayrıca çok keyifli” dedi.