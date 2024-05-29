Milli tenisçi Ahmet Kaplan, Paris 2024 Paralimpik Oyunları için hedef belirleyen Milli Takımımızla birlikte yoluna devam ederken, Quad kategorisindeki başarısıyla dikkatleri üzerine çekiyor. Mayıs 2024'te düzenlenen Tram Barcelona Open'da dünya 4 numarası Donald Ramphadi'yi yenerek finale yükselen Kaplan, finalde dünya 1 numarasına mağlup olmasına rağmen, turnuvada ikincilik elde etti.

Bu başarısının ardından Ahmet Kaplan, dünya sıralamasında 8 numaraya yükselerek Türk tenis tarihinde Quad kategorisinde bu sıralamaya ulaşan ilk sporcu oldu. Kaplan'ın kariyerindeki bu çıkış, hem bireysel hem de milli takım performansıyla Paris 2024 Paralimpik Oyunları'na hazırlanan Türk tenis camiasında umut ve heyecan yaratıyor.