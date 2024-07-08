Türksat 6A, Türkiye'de üretilen 84 yerli milli ekipman kullanılarak geliştirilmiş olup, yerlilik oranı yüzde 80'i aşıyor. Fırlatma öncesinde ODTÜ TÜBİTAK Uzay Yerleşkesi'nde uydunun birebir modeli tanıtıldı.

Nüfus kapasitesi artırılacak

Uydu, 4,2 ton fırlatma kütlesi ve 8,4 kilovat gücündeki faydalı yük kapasitesiyle Türkiye, Avrupa ve Güney Asya'da geniş bir coğrafyada hizmet verecek. Türksat 6A, Hindistan, Tayland, Malezya ve Endonezya gibi ülkeleri de kapsayarak hizmet verdiği nüfus kapasitesini 3,5 milyardan 5 milyara çıkaracak.

Bir aylık yolculuk başlıyor

Fırlatma planına göre saat 00.20'de uzaya gönderilecek olan Türksat 6A, fırlatmadan 70 dakika sonra geçici yörüngesine oturacak ve ilk sinyallerini gönderecek. Daha sonra dünyadan 35 bin 786 kilometre uzaklıkta sabitlenecek ve bir aylık yolculuğuna başlayacak.