Türkiye’nin uzay çalışmalarında tarihi bir adım daha atıldı. Türk mühendislerin yerli imkanlarla geliştirdiği ilk yerli ve milli haberleşme uydusu Türksat 6A, ABD'nin Florida eyaletindeki Cape Canaveral Uzay Kuvvetleri İstasyonu'ndan SpaceX'e ait Falcon 9 roketiyle başarıyla uzaya fırlatıldı. Bu önemli gelişme, Türkiye'nin uzayda kendi ürettiği uydu ile yer almasını sağladı.

Türksat 6A uzay yolculuğunda

Türksat 6A'nın uzaya fırlatılması için büyük bir hazırlık dönemi geride bırakıldı. Türk mühendislerinin özverili çalışmaları sonucu geliştirilen uydu, bu gece yörüngesine doğru yola çıktı. Uzaya fırlatılan Türksat 6A, Türkiye'nin uzay teknolojilerinde ne denli ilerlediğini gözler önüne serdi.

"Tarihi bir güne şahitlik ediyoruz"

Fırlatma töreninde konuşan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Tarihi bir güne daha şahitlik ediyoruz. Savunma ve uzay çalışmalarında yapılan bu hamleler sadece güvenliğimizi artırmakla kalmıyor, daha yüksek katma değerli bir ekonomi oluşturmamıza katkıda bulunuyor. Türksat 6A projemiz ile katma değeri yüksek, bilime dayalı bir ekonomi oluşturma amacımızın bir parçasıdır. Milli uzay programımızı adım adım hayata geçiriyoruz." dedi.

5 milyar insana ulaşacak

15 yıl boyunca aktif olarak kullanılacak olan Türksat 6A, yörüngesine ulaştıktan sonra Hindistan, Tayland, Malezya ve Endonezya'yı kapsama alanına alacak ve 5 milyar insana hizmet verebilecek. Yüzde 80 yerlilik oranıyla geliştirilen uydunun toplam 84 parçası Türkiye'de üretildi.