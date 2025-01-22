Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki Grand Kartal Otel’de meydana gelen yangında 76 kişi hayatını kaybetti. Yaşanan acı olayın ardından Türkiye genelinde 1 gün süreyle milli yas ilan edildi. Denizli’de de bayraklar yarıya indirildi.
Denizli’de bayraklar yarıya indirildi
Milli yas ilanının ardından Denizli’de, 15 Temmuz Delikliçınar Şehitleri Meydanı’nda bulunan bayraklar yarıya indirildi. Şehirdeki diğer kamu kurum ve kuruluşlarında da bayraklar yarıya indirilerek, yaşanan acıya ortak olundu.
Kaynak: AA