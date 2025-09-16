Avrupa Basketbol Şampiyonası’nda 24 yıl sonra final oynayan A Milli Takım’ın yıldızı Furkan Korkmaz, Karşıyaka’nın transfer listesinde. EuroLeague’den teklif gelmezse Karşıyaka’ya imza atabilir.
Furkan Korkmaz için Karşıyaka iddiası
A Milli Basketbol Takımı’nın NBA patentli şutör guardı Furkan Korkmaz, yeni sezonda Karşıyaka forması giyebilir. 28 yaşındaki yıldız basketbolcunun, yeşil-kırmızılı ekibin yaz döneminde yaptığı teklife olumlu yaklaştığı öğrenildi.
Furkan’ın Avrupa Basketbol Şampiyonası sonrası kararını açıklayacağı, EuroLeague ekiplerinden beklediği teklifin gelmemesi durumunda Karşıyaka’ya sıcak baktığı ifade edildi.
Avrupa Şampiyonası performansı
Ay-yıldızlı ekibimiz, 24 yıl sonra final oynama başarısı gösterirken, Almanya’ya 88-83 mağlup olarak turnuvayı ikinci sırada tamamladı.
Turnuvada Furkan Korkmaz, 6,8 sayı – 1,1 ribaund – 1 asist ortalamalarıyla oynadı. Final sonrası kısa bir tatil yapacak milli oyuncunun ardından transfer kararını duyurması bekleniyor.
Kariyerinde NBA ve EuroLeague tecrübesi
Anadolu Efes’te parladıktan sonra 2016 NBA Draftı’nda Philadelphia 76ers tarafından seçilen Furkan, NBA’de 6 sezon forma giydi. Geçen sezonun ilk yarısında EuroLeague ekibi Monaco’da oynayan Furkan, ikinci yarıda Bahçeşehir Koleji forması giydi. Karşıyaka ise yeni sezon öncesi kadrosunu 10 transferle güçlendirdi.
Karşıyaka’da sponsor sıkıntısı
Finali büyük heyecanla takip eden Karşıyakalı taraftarlar, Bostanlı’da kurulan dev ekranda 12 Dev Adam’ı on binlerce kişiyle birlikte izledi.
Ancak 54 yıllık kulüp, geçen yıl ana sponsorunu kaybettikten sonra hala yeni bir sponsor bulamadı. Taraftarlar, sosyal medyada yaptıkları paylaşımlarda Karşıyaka’nın basketbol sevgisine dikkat çekerek destek çağrısında bulundu.