Rukiye MEYVECİ-Celal ATALAY/ANKARA, (DHA)-MİLLİ Yol Partisi Genel Başkanı Remzi Çayır, İsveç’in NATO’ya üyelik süreci ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. Çayır, "İsveç’le ilgili bir sürü söz söylendi. ‘Eğer bu şekilde devam ederse İsveç NATO’yu göremez’ denildi. Netice itibariyle dün vize verildi. İsveç NATO’ya giriyor. Finlandiya’nın girdiği gibi. Soracağız; ‘Ne konuştunuz ne aldınız ne verdiniz?’ Bununla ilgili kamuoyuna bilgi sunmak lazım" dedi.

Başkan Çayır, İsveç’in NATO’ya üyelik süreci ile ilgili, “İsveç’le ilgili bir sürü söz söylendi. ‘Eğer bu şekilde devam ederse İsveç NATO’yu göremez’ denildi. Netice itibariyle dün vize verildi. İsveç NATO’ya giriyor. Finlandiya’nın girdiği gibi. Soracağız; ‘Ne konuştunuz ne aldınız ne verdiniz?’ Bununla ilgili kamuoyuna bilgi sunmak lazım. İsveç, devletin güvenlik güçlerinin kontrolünde inancımızın kitabını yaktı. Yakanın sağında solundaki kişiler sanki yak diye güvenlik tedbirleri almışlar. Adam geliyor Kur’an-ı yakmaya çalışıyor, İsveç polisi de sağında solunda güvenlik tedbirleri alıyor. Ortamı hazırlıyor ve Kur’an’ın yakılmasına da seyirci kalıyor. Böyle bir şey kabul edilemez. Diğer kitapların yakılması da asla kabul edilemez. Bu tür anlayışlar çağ dışıdır. İnsanların hangi kitaba, dine, inanca inanacaklarına kendileri karar verebilirler. Dolayısıyla inandıkları din onlar için kutsalsa, hepimize saygı göstermek düşer” ifadelerini kullandı.

“TÜRKİYE’DE GERÇEĞİ HAYKIRMADAN SİYASET YAPILAMAZ”

Milli Yol Partisi lideri Remzi Çayır, parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında gündeme dair açıklamalarda bulundu. Çayır, burada yaptığı açıklamada, “Yüksek sesle bir seslenişe ihtiyacımız var. Gerekirse sokak sokak, meydan meydan yapılan yanlışlıkları, başta hayat pahalılığı protesto etmek gayesiyle önümüzdeki günlerde şekilleneceğiz. Korkuya gerek yok. Bir kez doğduk, iki kez doğacak değiliz. Bir kez öleceğiz on defa değil. Türkiye’de gerçeği haykırmadan siyaset yapılamaz. Dün başka söyler, bugün başka söyler, yarın daha başka söylersin anlayışını reddettik. Her halükârda doğruyu söyleyen, Türkiye’de siyasetçiye ihtiyaç var dedik ve Milli Yol Partisi’ni kurduk. Milli Yol; doğrunun, gerçeğin, rasyonelin, aklın, vicdanın ve imanın gereği” diye konuştu.

(DHA)

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