Litvanya'nın başkenti Vilnius'ta düzenlenen Avrupa Gençler Yüzme Şampiyonası'nda milli yüzücü Kuzey Tunçelli, 1500 metre serbest finalinde büyük bir başarıya imza attı. Fenerbahçe sporcusu Tunçelli, 14.41.89'luk derecesiyle dünya ve Avrupa gençler ile şampiyona rekorunu kırarak altın madalyanın sahibi oldu. Ayrıca Tunçelli, aynı zamanda yeni Türkiye rekorlarını da elde etti.

Birçok kulvarda madalya

Türkiye Yüzme Federasyonu tarafından yapılan açıklamada, Avrupa Gençler Yüzme Şampiyonası'nda Türk yüzme sporunun başarısının ön plana çıktığı belirtildi. Tunçelli'nin yanı sıra Nusrat Allahverdi'nin 50 metre kurbağalama finalinde altın, Ahmet Burak Işık'ın 200 metre serbest finalinde gümüş, Muhammed Yusuf Özden'in ise 1500 metre serbest finalinde bronz madalya kazandığı bildirildi.

Aşkın Bak'tan tebrik mesajı

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Tunçelli'nin başarısını tebrik ederek, "Kuzey Tunçelli, Avrupa Gençler Yüzme Şampiyonası'nda gösterdiği üstün performansla bizleri gururlandırdı. Türkiye'ye yeni rekorlar kazandıran bu başarıdan dolayı kendisini kutluyor, antrenörüne de teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Dünya rekoru sevinci

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Tunçelli'nin Avrupa ve dünya rekoru kırarak kazandığı altın madalyayı ve Muhammed Yusuf Özden'in bronz madalyasını kutladı. Işıkhan, milli yüzücülere yönelik desteğini ve tebriklerini paylaşımlarıyla da dile getirdi.