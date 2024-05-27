Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli adı verilen yeni müfredatı onayladı. Tekin, yeni müfredata ilişkin yaptığı açıklamada, "Teknoloji kullanırken insani değerlerden uzaklaşmamalıyız. Yeni müfredat, dijital okuryazarlık ve yapay zeka uygulamalarını içeriyor. Amacımız, çocukları geleceğe daha iyi hazırlarken, insani değerlerimizi korumaktır" dedi.

Talim ve terbiye kurulu onayı

Talim ve Terbiye Kurulu Başkanı Prof. Dr. Cihad Demirli, yeni müfredatın kurul onayından geçtiğini belirtti. Demirli, "Tüm görüş ve öneriler özenle değerlendirildi. 67 bin 284 görüş ve öneri tasnif edilerek öğretim programlarına yansıtıldı" dedi.

Kademeli uygulama ve detaylar

Yeni müfredat, gelecek eğitim döneminde okul öncesi, ilkokul 1. sınıf, ortaokul 5. sınıf ve lise 9. sınıfta kademeli olarak uygulanacak. Onaylanan programlar, "https://mufredat.meb.gov.tr" adresinden erişime açıldı.

Yeni model üzerine tartışmalar

"Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli" adı verilen yeni müfredat, ideolojik bir gündemle hazırlandığı yönündeki eleştirilerle gündeme geldi. Modelin mevcut programlardaki eksiklikleri gidermekten çok ideolojik hedefler taşıdığı sıkça vurgulanıyor.