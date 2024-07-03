Avrupa Futbol Şampiyonası’nın en genç takımı olan Türk Milli Takımı, geçtiğimiz gece Avusturya'ya karşı oynadığı maçı 2-1'lik skorla kazanarak büyük bir başarıya imza attı.

Maçın kahramanları arasında yer alan kalecimiz Mert'in son dakikalarda doğanın dengesini yok sayan kritik kurtarışı, galibiyeti mühürledi.

Savunma oyuncusu Melih'in attığı iki gol, gecenin en sürpriz ve sevindirici anlarından biriydi. Genç yıldız Arda'nın öldürücü kornerleri rakibin savunmasını felç etti.

Buraya kadar herkes söylediklerime katılacaktır.

Şimdi bazıların ters düştüğü bir şeyi yazayım.

Melih'in gol attıktan sonra eliyle yaptığı kurt işareti, bazı kesimler tarafından eleştirildi.

Bu eleştirilerin yersiz olduğunu düşünüyorum.

Futbol, sadece bir oyun değil; aynı zamanda duyguların, coşkunun ve ifade özgürlüğünün sahada hayat bulduğu bir alan.

Bir Hıristiyan futbolcu, sahaya çıkarken, sevindiğinde, gol attığında “istavroz çıkarma ” (Hıristiyanlar`ın elleriyle haç işareti yapmalarına deniyor) hareketi yaptığında kimse yadırgamaz.

Melih'in sevinç gösterisi de, onun bu oyuna ve ülkesine duyduğu sevginin bir ifadesi… Bu tür jestlerin yanlış anlaşılması ve eleştirilmesi, futbolun ruhuna aykırı.

Kimse bundan kendine pay çıkarmasın, kimse de bu çocuk bunu niye yaptı diye eleştirmesin.

Şimdi ise önümüzde Hollanda maçı var.

Hollanda, futbol tarihinde büyük başarılara imza atmış bir takım olsa da, Türk Milli Takımı'nın son performansı göz önüne alındığında, onları yenmemiz asla sürpriz olmayacaktır.

Milli takımımız, genç ve dinamik kadrosuyla sahada harikalar yaratmaya devam ediyor. Hollanda gibi güçlü bir rakibi elemek, bu takımın potansiyelini ve yeteneğini bir kez daha kanıtlayacaktır.

Takımımız, teknik direktörümüzün de katkılarıyla her geçen gün daha da güçleniyor. Oyuncularımızın birbirine olan uyumu, saha içindeki iletişimi ve maçlara olan motivasyonu, bizi zaferlere taşıyan en önemli unsurlar.

Mert'in kalemizi korumadaki başarısı, Melih'in savunmadaki üstün performansı ve Arda'nın hücum hattındaki yaratıcılığı, Hollanda karşısında da en büyük silahlarımız olacak.

Bu yüzden, Hollanda maçını büyük bir heyecanla bekliyoruz.

Türk Milli Takımı, son dönemde gösterdiği performansla bizlere büyük gurur yaşattı ve bu gururu sürdürmek için sahaya çıkacak.

Tüm kalbimizle onlara inanıyor ve destekliyoruz.

Bu takım, her şeyin en iyisini hak ediyor.

GÜNÜN SÖZÜ

Kimse öküz altında buzağı aramasın