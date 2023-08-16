İSTANBUL, (DHA) – Beşiktaş’ın yeni transferi Milot Rashica, “Ben ve ailem, burayı gerçekten çok sevdik ve burada iyi zaman geçirdik. Kulübün bana sunduğu plan ve projeler de çok iyiydi. Beni istediklerini hissettirdiler, o yüzden burayı tercih ettim” dedi.

Beşiktaş’ın Norwich City’den kadrosuna kattığı ve 4 yıllık sözleşme imzaladığı Milot Rashica, siyah-beyazlı kulübün resmi sosyal medya kanalına açıklamalarda bulundu. Transfer süreciyle ilgili konuşan Rashica, “Beşiktaş’la görüşmelere başladığımız ilk andan itibaren bana saygı duydular ve beni gerçekten istediklerini hissettirdiler. Benim için en önemli şey buydu ve Türkiye’ye, mutlu olduğum yere geri dönmek istedim. Ben ve ailem, burayı gerçekten çok sevdik ve burada iyi zaman geçirdik. Kulübün bana sunduğu plan ve projeler de çok iyiydi. Beni istediklerini hissettirdiler, o yüzden burayı tercih ettim” diye konuştu.

Geçtiğimiz sezon kiralık olarak Galatasaray’da forma giyen Rashica, Vodafone Park’ta oynadığı karşılaşmada atmosferin çok iyi olduğunu belirtti. Siyah-beyazlı ekibe katkı vermek istediğini ifade eden Kosovalı futbolcu, “Umarım birçok gol ve asist yaparım ama hangi pozisyonda oynadığım pek fark etmiyor açıkçası. Takımıma yapabileceğim en iyi katkıyı yapmaya çalışıyorum. Bu sadece gol ve asist değil elbette, sahaya çıktığımda yapabileceğim her şey aslında” ifadelerini kullandı.

“UMARIM ŞAMPİYONLUK KUPASINI KALDIRIRIZ”

Beşiktaş’ta 11 numaralı formayı giyeceğini aktaran Milot Rashica, “Umarım iyi bir sezon geçiririz. İlk maçımızı izledim, iyi bir başlangıç yaptık. Umarım sonuna kadar böyle gider ve şampiyonluk kupasını kaldırırız. Taraftarlarımızı stadımızda bizi desteklerken görmek için sabırsızlanıyorum. Takıma en iyi katkıyı yapmak ve taraftarlarımızı mutlu etmek için elimden geleni yapacağım” şeklinde konuştu.

Rashica, Türkiye ile Kosova’nın birçok benzer özelliğe sahip olduğunun altını çizerek, “Türkiye ile Kosova hemen hemen aynı. Dolayısıyla burada geçirdiğim zamandan keyif alıyorum. Bizde de börek var. Geldiğim şehirde çayı çok severiz. İki ülke arasında bunun gibi birçok ortak yön var” açıklamasında bulundu.

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