Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerinin titiz çalışmaları ile iki farklı noktada gerçekleştirdiği başarılı operasyonlar sonucunda 1 milyar 22 milyon Türk lirası değerinde kaçakçılığa engel olunarak tarihi bir yakalamaya imza attı.ANKARA (İGFA) - Gümrük Muhafaza ekiplerince Mersin'de gerçekleştirilen operasyonda 1 milyar TL değerinde kaçakçılık girişimine engel olunurken tarihi bir yakalamaya imza atıldı

Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Mersin’de gerçekleştirilen operasyonda 1 milyar Türk lirası değerinde 130 ton oyuncak ile 2 konteyner kumaş cinsi ticari eşya ele geçirilirken, Kocaeli Limanı’nda gerçekleştirilen bir başka operasyonda ise yaklaşık 22 milyon Türk lirası değerinde muhtelif türde ticari eşya yakalandı.

Gümrük Muhafaza Ekipleri 7 gün 24 saat aralıksız sürdürdüğü kaçakçılıkla mücadele faaliyetlerine hız kesmeden devam ettiği kaydedildi.

Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerinin titiz çalışmaları ile iki farklı noktada gerçekleştirdiği başarılı operasyonlar sonucunda 1 milyar 22 milyon Türk lirası değerinde kaçakçılığa engel olunarak tarihi bir yakalamaya imza atıldı.????Mersin’de gerçekleştirilen operasyonda… pic.twitter.com/JQw8xyTXrK— T.C. Ticaret Bakanlığı (@ticaret) May 28, 2024