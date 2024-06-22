Sosyal medya dünyasının iki devi Elon Musk ve Mark Zuckerberg arasında yaşanan gerilim, beklenmedik bir şekilde kafes dövüşü iddialarıyla yeni bir boyut kazandı. Peki, bu iki milyarderi karşı karşıya getiren sebep ne?

Elon Musk'ın Twitter'ı satın alması ve ardından yaşanan gelişmeler, iki milyarder arasındaki rekabeti kızıştırdı. Zuckerberg'in Twitter'a rakip olarak Threads uygulamasını duyurması, tansiyonu daha da yükseltti. İkili arasındaki atışmalar, sosyal medyada büyük ilgi gördü ve kısa sürede gündem oldu.

Kafes Dövüşü İddiası

Musk'ın bir tweet'inde Zuckerberg'e "kafes dövüşüne var mısın?" diye sorması, olayları bambaşka bir noktaya taşıdı. Zuckerberg'in bu meydan okumaya "konum gönder" diyerek yanıt vermesi, kafes dövüşü iddiasını güçlendirdi.

Neden Kafes Dövüşü?

İki milyarderin neden fiziksel bir mücadelenin içine girmek istediği tam olarak bilinmiyor. Ancak, bazı uzmanlar bu durumu kişisel ego ve rekabet güdüsüyle açıklıyor. Diğerleri ise, olayın sosyal medyada viral olması ve iki şirketin de tanıtımına katkı sağlaması amacıyla planlanmış bir pazarlama stratejisi olabileceğini düşünüyor.