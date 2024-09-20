İstanbul'da kendisini "SAT komandosu" ve "albay" olarak tanıtan Atilla Ç., iş insanı Yalçın K.'yı milyonlarca dolarlık bir dolandırıcılık zincirine dahil ederek mağdur etti. Yıllardır süregelen dolandırıcılık eylemleri sonucunda Yalçın K., ailesiyle birlikte neredeyse tüm mal varlıklarını kaybetti. Avukat Sibel Kılıç, şüpheli ve suç ortaklarının 2017'den bu yana devam eden faaliyetlerle 10 milyon doların üzerinde haksız kazanç elde ettiklerini belirtti ve İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu.

Sahte komando kimliği ile güven kazandı

Olayın başlangıcında, Atilla Ç.'nin kendisini "SAT komandosu" ve istihbarat görevlisi olarak tanıttığı, Yalçın K. ve ailesinin güvenini kazandığı öğrenildi. Yıllarca süren güven ilişkisi sonucu, şüphelinin müvekkilin mal varlıklarını çeşitli hile ve tehdit yöntemleriyle ele geçirdiği iddia edildi.

Haciz şoku ile ortaya çıktı

Dolandırıcılık zincirinin fark edilmesi, 31 Temmuz 2024'te Yalçın K.'nın İstanbul Başakşehir'deki villasında haciz işlemi başlatılmasıyla ortaya çıktı. Olayın üzerine yapılan araştırmalar sonucu Atilla Ç.'nin, Yalçın K.'ya yönelik sistematik bir dolandırıcılık planı yürüttüğü ve bu süreçte ailesiyle birlikte ciddi mali zarara uğradığı anlaşıldı.

Oğlunun hayatı tehlikede yalanıyla 350 bin dolarlık vurgun

Suç duyurusu dilekçesinde yer alan bilgilere göre, Atilla Ç., Yalçın K.'nın oğlunun tehlikede olduğunu öne sürerek büyük miktarda para koparmayı başardı. Şüpheli, Yalçın K.'ya oğlunun Beşiktaş'taki bir gece kulübünde tehlikeli kişilerle tartıştığını ve bu kişilerin oğlunu öldüreceğini iddia etti. Olayın üzerine sözde olaya müdahale ettiğini ve kişileri 500 bin dolar karşılığında ikna ettiğini belirtti. Ancak pazarlıkla bu miktarı 350 bin dolara indirdiğini söyleyen Atilla Ç., korku ve paniğe kapılan Yalçın K.'dan bu parayı almayı başardı. Yalçın K., dairesini satarak ve birikimlerini ekleyerek şüpheliye 350 bin dolar ödedi.

Gayrimenkuller ve araçlar borç adı altında ele geçirildi

Dolandırıcılık eylemleri bununla da sınırlı kalmadı. Şüpheli Atilla Ç., Yalçın K.'yı borç para ve faiz talepleri ile baskı altına alarak, diğer şüpheliler D.Ç., G.B., B.Ü., Ş.G. ve Avukat İ.A. ile birlikte iş adamının birçok mal varlığını ele geçirdi. Avcılar’daki taşınmazları, Bahçeşehir’deki villa tipi evi, arabası ve Tekirdağ Marmara Ereğlisi'ndeki arsaları, sistematik bir dolandırıcılık çerçevesinde Yalçın K.’nın elinden alındı.

Avukat Kılıç: "10 milyon doların üzerinde zarar"

Müşteki avukatı Sibel Kılıç, dolandırıcılık boyutunun 10 milyon doları aştığını belirterek, "Müvekkilimin mal varlıklarına, neredeyse tüm birikimlerine hileli yollarla el konulmuş. Yıllara yayılan bu dolandırıcılık, gasp ve tehdit suçları zinciri müvekkilim ve ailesine büyük zarar vermiştir. Şüphelilerin müvekkilimin güvenini kazandıktan sonra tehdit ve korku yoluyla malvarlıklarını ele geçirdiği çok açıktır. Atilla Ç. ve ona yardım eden diğer şüphelilerin nitelikli dolandırıcılık dahil birçok suç tipine uygun eylemler gerçekleştirdiğini ve cezalandırılmalarını talep ediyoruz" dedi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, şüpheli Atilla Ç. ve diğer şüpheliler hakkında soruşturma başlattı.