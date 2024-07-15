Radyocu olan Murat Yaşar Bayram, her soruda uzun uzun konuşarak adeta yarışmaya damgasını vurdu. Kenan İmirzalıoğlu, Bayram'ın bu bitmek bilmeyen konuşmaları karşısında ne yapacağını bilemedi ve sonunda dayanamayıp esprili bir şekilde, "Makineli tüfek gibi, başladı mı bitmiyor" dedi.

Yanlış cevapla yarışmaya veda etti

Heyecanı ve enerjisiyle dikkat çeken Bayram, 30 bin TL'lik soruya kadar başarılı bir şekilde geldi. Yarışmanın 30 bin TL değerindeki 6. sorusu olan "1990'da ABD müzik listelerinde birinci sıraya çıkan 'Ice Ice Baby' adlı şarkıyı kim seslendirmektedir?" sorusuna doğru cevap "Vanilla Ice" iken, Bayram "Eminem" cevabını vererek elendi. Yanlış cevap vermesiyle büyük bir şaşkınlık yaşayan yarışmacının, elendikten sonra bile susmaması Kenan İmirzalıoğlu'nu hayrete düşürdü.

"Makineli tüfek gibi"

Yarışmacının elenmesinin ardından İmirzalıoğlu, "Radyo programını tek başına mı yapıyorsunuz?" diye sordu. Yarışmacının "Evet" cevabı üzerine İmirzalıoğlu, "Belli oluyor. İki kişiyle yapsaydınız belki bir konuşma şansı olurdu ama tek başına yaptığınız o kadar belli ki! Makineli tüfek gibi, başladı mı bitmiyor" diyerek esprili bir yorumda bulundu.

Murat Yaşar Bayram, elendikten sonra bile konuşmaya devam etti. "Benim programıma bağlanan 5 saniye konuşabiliyor. Ben konuşacağım kardeşim, benim programım bu" ifadelerini kullanan Bayram, daha sonra bir anısını anlatmak istedi. Ancak Kenan İmirzalıoğlu, "Son bir şey söyleyin" diyerek yarışmacıyı durdurdu. Bayram, 5 bin TL'lik ödülle yarışmadan ayrıldı.