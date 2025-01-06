ATV'nin sevilen yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster'in yılbaşı özel bölümü, ünlü isimlerin katılımıyla büyük ilgi gördü. Yarışmada kazandıkları ödüllerle sosyal sorumluluk projelerine katkı sağlayan sanatçılar, topladıkları 2,1 milyon TL'yi devlet korumasındaki çocuklara bağışlama kararı aldı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, bağışlanan parayı teslim alırken, ödül miktarının büyüklüğü kamuoyunda büyük yankı uyandırdı.

Ünlü isimler yardım için yarıştı: 2,1 milyon TL çocuklara bağışlandı

Yarışmaya katılan isimler arasında Betül Demir, Burak Deniz, Ceza, Doğu Demirkol, Su Burcu Yazgı Coşkun ve Ziynet Sali gibi ünlü sanatçılar yer aldı. Bu özel programda, ünlüler kazandıkları toplamda 2,1 milyon TL'lik ödülü Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na bağlı kuruluşlarda kalan çocukların geleceği için bağışlamayı kabul etti. Program, hem eğlenceli anlar hem de anlamlı bir yardım kampanyasıyla izleyicilerin takdirini topladı.

Bakan Göktaş: "Çocuklar hepimizin sorunu"

Bugün, ATV Genel Müdürü Ali Türkaslan ve Kim Milyoner Olmak İster yapımcısı Mehmet Çam, 2,1 milyon TL'lik çekle Bakan Mahinur Özdemir Göktaş'ı ziyaret etti. Bakan Göktaş, yarışmanın yılbaşı özel programındaki bu örnek davranıştan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Bu çeki kurumlarımızda kalan bütün çocuklarımız adına alıyorum. Bu çocuklar hem devletin hem milletin, hepimizin çocuğu. Onlara sahip çıkmak hepimizin boynunun borcu" diyerek bağışçılara teşekkür etti.'Kim Milyoner Olmak İster' yarışmasının yılbaşı özel bölümünde ünlü isimlerin kazandığı 2,1 milyon TL'lik ödül, devlet korumasındaki çocuklar için bağışlandı.