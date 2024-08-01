Portföy değeri 1 milyon TL ve üzeri olanların sayısı yılbaşından bu yana yaklaşık 30 bin kişi artarak 245 bine yaklaştı.

Yatırımcı sayısında artış

Borsa İstanbul'da yatırımcı sayısı, halka arzların etkisiyle bir miktar gerilese de, yılbaşından bu yana önemli bir artış gösterdi. Şu anda Borsa İstanbul’da toplam 7 milyon 637 bin yatırımcı bulunuyor. Bu rakam, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yaklaşık 400 bin kişilik bir artışı işaret ediyor.

Toplam yatırımcı sayısı 35 milyon 453 bin kişiye, toplam hesap sayısı 83 milyon 162 bine, bakiyeli yatırımcı sayısı ise 10 milyon 951 bin kişiye ulaştı. Yatırımcıların toplam portföy değeri ise 5 trilyon 972 milyar TL olarak kaydedildi.

Milyoner yatırımcıların artışı

Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) verilerine göre, Borsa İstanbul’da portföy değeri 1 milyon TL ve üzerinde olan milyoner yatırımcı sayısı, yılbaşından bu yana yaklaşık 30 bin kişi artarak 243 bin 254 kişiye ulaştı. Bu kişilerin toplam portföy değeri, 4,2 trilyon TL’den 1,3 trilyon TL’lik bir artışla 5,5 trilyon TL’ye yükseldi. Milyonerlerin portföy değeri, borsadaki toplam portföyün yüzde 93’ünü oluşturuyor.

Borsa İstanbul’da portföy değeri 1 milyon TL'nin altında olan yatırımcıların sayısı ise yaklaşık 600 bin kişi arttı ve bu kişilerin portföy değeri 40 milyar TL’lik artışla 492,8 milyar TL’ye çıktı.

Halka arzların etkisi

Pandemi sonrası sermaye piyasalarına olan ilginin artmasıyla, borsa yatırımcı sayısı bir milyon civarından hızla yükselerek 8 milyonu geçti. Ancak, halka arzların performansındaki düşüş, yatırımcı sayısında geri çekilmelere neden oldu. Şu anda 7,4 milyon yatırımcı arasında 5,5 milyon kişinin portföyündeki rakam 50 bin liranın altında bulunuyor. Bu yatırımcıların çoğunluğunun halka arz yatırımları yaptığı düşünülüyor.