Yatırım fonlarına olan ilgi, yılın ilk yarısında hızla arttı. Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) verilerine göre, 5 milyonu aşan yatırımcı sayısıyla yatırım fonları, 3.15 trilyon liralık portföy büyüklüğüne ulaştı. Milyoner yatırımcı sayısı ise yüzde 89 artışla dikkat çekti.

Yatırım fonlarına artan ilgi

Borsa ve halka arzlara olan ilgi azalsa da, yatırım fonları ve TL mevduatlar bu yılın gözde yatırım araçları oldu. Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) verilerine göre, 9 Temmuz itibariyle yatırım fonlarını tercih eden yatırımcı sayısı tarihte ilk kez 5.09 milyonu geçti ve fonlardaki portföy büyüklüğü 3.15 trilyon lira ile zirveye çıktı.

Milyoner yatırımcıların artışı

MKK verilerine göre, 1 milyon ve üstü portföye sahip olan yatırımcı sayısı 6 ayda yüzde 89,3 artarak 134 bin 192'den 253 bin 993'e yükseldi. Bu grup, toplam fon yatırımlarının yüzde 93'ünü elinde bulunduruyor. Milyonerlerin portföy büyüklüğü ise yüzde 70 artışla 1 trilyon 652 milyar 353 milyon liradan 2 trilyon 807 milyar 335 milyon liraya çıktı.

Yatırımcı sayısı ve portföy büyüklüğü

Bu yıl Borsa İstanbul'un dalgalı hareketleri ve TL mevduat faizlerindeki artış, yatırımcı tercihlerinde belirleyici oldu. Yılın ilk yarısında yatırım fonlarına olan ilgi yüzde 16 artarak, 4 milyon 328 bin 343'ten 5 milyon 15 bin 193'e çıktı. Aynı dönemde fonlardaki portföy büyüklüğü ise yüzde 69,55 artışla 1 trilyon 793 milyar 189 milyon liradan 3 trilyon 40 milyar 453 milyon liraya yükseldi.

Fon yatırımlarının dağılımı

MKK verilerine göre, 10 milyon lira üstü portföy büyüklüğüne sahip yatırımcılar, toplam fon yatırımlarının yüzde 71,57'sine sahip. 5-10 milyon lira arası portföyü olanlar yüzde 7,25, 1-5 milyon lira arası portföyü olan yatırımcılar ise yüzde 13,51'ine sahip.

Küçük yatırımcılar

Fon yatırımında portföy büyüklükleri milyon lirayı bulmayan yatırımcılarda ise daha düşük artışlar yaşandı. 0-5 bin lira portföye sahip olanlar yüzde 26,08, 5-10 bin liralık yatırım fonu portföyü olanlar ise yüzde 16 büyüme sağladı. Bu dilimde en çok yatırımcı, 3 milyon 245 bin 492 kişi ile 0-5 bin liralık portföye sahip olanlar olarak öne çıktı.

En yüksek getirili fonlar

Fon bilgilendirme platformu TEFAS verilerine göre, yılın ilk yarısında en yüksek getiriyi Ata Portföy Gulf Sigorta Serbest (TL) Özel Fon yüzde 103,21 ile sağladı. Yatırım fonlarının risk seviyesi 1-7 arasında değişirken, bu fonların çoğunluğu 6 risk seviyesine sahip ve getirileri yüzde 14,7 ile yüzde 103,21 arasında değişiyor.