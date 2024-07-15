Antalya'da haciz nedeniyle yediemin otoparklarına çekilen binlerce araç kaderine terk edilmiş durumda. Yıllardır çözülemeyen bu sorun, hem araç sahiplerine hem de ülke ekonomisine büyük zarar veriyor. Uzmanlar, yasal düzenlemelerle bu soruna acil çözüm bulunması gerektiğini vurguluyor.

Antalya'daki yediemin otoparkları adeta bir araç mezarlığına dönüşmüş durumda. Haciz nedeniyle otoparklara çekilen binlerce araç, uzun yıllar boyunca kaderine terk edilmiş durumda. Aralarında 20 yıldır bekleyenlerin de bulunduğu araçların toplam değeri milyonları buluyor.

Çürümeye terk edilen milyonlar

Antalya Otoparkçılar ve Oto Yıkamacılar Derneği Başkanı Hakan Topçu, sadece üç otoparkta yaklaşık 3 bin aracın bulunduğunu ve bunların değerinin 33 milyon TL'yi aştığını belirtiyor. Topçu, "Depolarda 20 senedir araçlar duruyor. Bu bir milli servet" diyerek duruma dikkat çekiyor.

Yasal düzenlemeler çözüm olabilir mi?

Uzmanlar, yediemin otoparklarındaki araçların çürümesinin önüne geçmek için yasal düzenlemelerin gerekli olduğunu vurguluyor. Özellikle icra iflas kanununda yer alan "6 ay" maddesinin etkin bir şekilde uygulanmasının çözüm olabileceği belirtiliyor. Bu madde, hacizli araçların 6 ay içinde satılmasını öngörüyor.

Ekonomik kayıp ve çevresel zarar

Yediemin otoparklarındaki araçların çürümesi, hem araç sahipleri hem de ülke ekonomisi için büyük bir kayıp anlamına geliyor. Ayrıca, çürüyen araçların çevreye verdiği zarar da göz ardı edilemez.

Motosikletler de mağdur

Hacizli motosikletler de yediemin otoparklarındaki kaderine terk edilen araçlar arasında yer alıyor. 2 bin TL değerindeki bir motosikletin satış masrafları nedeniyle 8 bin TL'den satılmak zorunda kalması, sorunu daha da derinleştiriyor.