Gayrimenkul sektörünü yakından ilgilendiren bu yeni düzenleme, aidat artışlarına şeffaflık getiriyor. Artık aidat oranları, sadece kat malikleri genel kurulunda onaylanan bütçelere göre belirlenecek. Bu süreç denetime açık olacak ve keyfi aidat artışları tamamen ortadan kaldırılacak. Gayrimenkul Hukuku Derneği Başkanı Ali Güvenç Kiraz, bu düzenlemenin yalnızca kiracıların değil, tüm tarafların haklarını korumayı amaçladığını vurguladı.

Yöneticilerin bu kurallara uymaması durumunda, hem kat maliklerinin hem de kiracıların itiraz hakkı bulunuyor. Bu durum, aidat belirleme süreçlerinde şeffaflık ve hesap verebilirliği artırarak sektörde önemli bir adalet mekanizması oluşturuyor.

Kiracılara büyük kolaylık: Aidat yükü sınırlandırılıyor

Yeni yasa, kiracıların aidat yükümlülüklerini kira bedeliyle sınırlandırıyor. Bu düzenlemeye göre, kiracılar yalnızca kira tutarını aşmayan aidat ödemelerinden sorumlu olacak. Örneğin, kira bedeli 15.000 TL olan bir konutta aidat tutarı 20.000 TL olarak belirlenmişse, kiracı yalnızca 15.000 TL ödeyecek, geri kalan 5.000 TL’lik fark ev sahibinin sorumluluğunda olacak.

Özellikle yüksek aidatların sorun yarattığı lüks konut projelerinde, bu yenilik kiracıların yükünü hafifletiyor.

Büyük giderler ev sahiplerinin sorumluluğunda

Yapılan düzenlemeyle birlikte, kiracılar yalnızca kullanım kaynaklı giderlerden sorumlu tutulacak. Asansör yenileme, mantolama, güçlendirme çalışmaları ve işçi kıdem tazminatı gibi büyük harcamalar artık tamamen ev sahiplerinin yükümlülüğünde olacak.

Yargıtay kararlarına dayanarak, bu tür büyük masrafların kiracılara yansıtılması hukuka aykırı kabul ediliyor. Yeni yasa, bu konuda net bir çerçeve çizerek kiracıların mağduriyetini önlemeyi hedefliyor.

Kiracılar için güçlü hukuki haklar

Hukuka aykırı aidat artışlarına veya masraf taleplerine karşı kiracılar, bir ay içinde dava açma hakkına sahip olacak. Ayrıca, kira sözleşmelerine eklenen ve kiracıları zor durumda bırakan “tüm aidat ve masraflar kiracıya aittir” gibi maddeler geçersiz sayılacak. Bu düzenleme, kiracıların haklarını daha etkin bir şekilde savunmalarına imkan tanıyor.