İbrahim Reisi'nin naaşı bugün doğduğu yer olan Meşhed'deki İmam Rıza Türbesi'ne defnedilecek.

Törenler Şehir Şehir Devam Ediyor

Helikopter kazasında yaşamını yitiren İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi için düzenlenen veda törenleri, Tebriz, Kum, Tahran ve Bircend şehirlerinde gerçekleştirildi. Her bir törene büyük bir kalabalık katıldı ve naaşlar büyük bir saygı ve duygusal bir atmosferde uğurlandı.

Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan için Tahran'da Tören Düzenlendi

Reisi'nin yanı sıra helikopter kazasında hayatını kaybeden Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan için de Tahran'da bir tören düzenlendi. Törene, üst düzey yetkililer ve binlerce vatandaş katıldı. Abdullahiyan'ın naaşı, askeri bando eşliğinde Abdulazim Türbesi'ne defnedildi.

Kazanın Ardından Siyasi Değişimler

Reisi'nin vefatının ardından, Birinci Yardımcısı Muhammed Muhbir geçici cumhurbaşkanı olarak görevlendirildi. Ayrıca, Dışişleri Bakan Yardımcısı Ali Bagheri Kani, Abdullahiyan'ın yerine Dışişleri Bakanı olarak atandı.