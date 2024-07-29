TBMM'de kabul edilen yeni kanunla en düşük emekli maaşı 12.500 TL'ye yükseltildi. Temmuz ayında yapılan yüzde 24,73'lük zamdan sonra, ek ödeme dahil kök aylığı 12.500 TL’nin altında kalan emeklilere bu tutar ödenecek. Temmuz ayına ilişkin farklar da hesaplara yatırılacak.

EYT'liler için prim düzenlemesi

Emekli olduktan sonra aynı iş yerinde çalışmaya devam edenler için sağlanan işveren priminde 5 puan indirim uygulaması sona erecek. Kısa vadeli sigorta kolları primi işveren kesintisi yüzde 2’den 2,25’e çıkarılacak. Prim değişiklikleri kanunun Resmi Gazete’de yayımını izleyen ay başından itibaren geçerli olacak.

Toplu sözleşme ikramiyelerinde eşitlik

Kamu görevlilerine her ay 707 gösterge karşılığı toplu sözleşme ikramiyesi ödenecek. Bu ikramiyeden sendika üyesi olan tüm kamu görevlileri yararlanacak. Anayasa Mahkemesi'nin iptali sonrası yapılan düzenlemeyle ikramiye barajı yüzde 1’e indirildi. Sadece sendika üyesi olmayan memurlar bu ikramiyeden yararlanamayacak.

Yüksek yargıya maaş zammı

Yargıtay ve Anayasa Mahkemesi arasındaki maaş farklarına ilişkin düzenleme de yeni kanunda yer aldı. Yargıtay ve Danıştay’daki yüksek yargı mensuplarının ek tazminat göstergeleri 15.000’den 40.000’e çıkarıldı. Adalet Bakanlığı müsteşarı da bu kapsamda değerlendirildi ve yeni maaş katsayısı üzerinden aylık 36.311,84 TL ek tazminat ödenecek.

Emekli kızılay personeline müjde

Kızılay Derneği'nde çalışan emekli personelin emekli aylıklarını kesmeden çalışmaya devam etmeleri sağlanacak. Bu düzenleme, Anayasa Mahkemesi'nin iptal kararından etkilenen personel için yeniden çalışma olanağı sunuyor.