Her zamanki gibi şıklığıyla dikkat çeken Duygu Özaslan, zarif kombinini milyonluk lüks aracıyla tamamlayarak alışveriş merkezine giriş yaptı. Görüntülenen aracın değeri ise görenleri hayrete düşürdü.

"Kendimi keriz gibi hissediyorum"

Yakın zamanda Bodrum'da tatil yapan ünlü fenomen, tatilin ardından İstanbul'a döndü ve tatil anıları hakkında samimi açıklamalarda bulundu. Özellikle Bodrum'daki lahmacun fiyatları üzerine yaptığı yorumlar sosyal medyada gündem oldu. Özaslan, "Bir lahmacuna bin 200 TL verdim. Kendimi keriz gibi hissediyorum" diyerek yüksek fiyatlardan duyduğu şaşkınlığı ve memnuniyetsizliği dile getirdi.