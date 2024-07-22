Selim Yuhay, programda eşini kaybeden bir kadının evinde yaptığı tasarımla büyük bir tartışma başlattı.

Kadının çocuklarının "Babamızla ilgili şeyler gördüğümüzde üzülüyoruz" demelerine rağmen, Yuhay evin bir köşesinde kan efektli bir anı köşesi oluşturdu. Bu tasarım, aileyi gözyaşlarına boğmuş ve o dönemde büyük yankı uyandırmıştı.

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Yıllar sonra gündem oldu

Yıllar sonra sosyal medyada tekrar gündeme gelen bu tasarım, estetik ve etik açıdan birçok eleştiriye maruz kaldı. Kullanıcılar, Yuhay’ın bu tasarımını eleştiri yağmuruna tuttu.

İşte o yorumlardan bazıları...