Manisa Celal Bayar Üniversitesi Mimarlık Fakültesi öğrencileri, bu kez uygulamalı derslerini Selçuk’ta gerçekleştirdi. Kentin tarihi ve kültürel zenginlikleri, öğrencilerin proje alanı olarak seçildi. Öğrenciler, hem teorik bilgilerini pekiştirdi hem de yerinde gözlem yaparak mesleki gelişimlerine katkı sağladı.

Selçuk, mimarlık öğrencilerine ilham veriyor

Manisa Celal Bayar Üniversitesi Mimarlık Fakültesi öğrencileri, Selçuk’ta düzenledikleri uygulamalı dersle kentin tarihi dokusunu inceledi. Kentin tarihi ve kültürel mirası, öğrencilere mimari projelerinde ilham kaynağı oldu.

Tarihçi ve İmar İşleri Müdürlüğü destek verdi

Dersin ilk bölümünde Selçuk Belediyesi’nden tarihçi Tolga Mert, öğrencilere kentin tarihi geçmişi ve kültürel değerleri hakkında kapsamlı bilgiler sundu. Ardından İmar İşleri Müdürlüğü teknik personeli, öğrencilere mimarlık çalışmalarına yönelik teknik ayrıntılarla destek verdi.

Uygulamalı alan gezisi

Teorik bilgilendirmelerin ardından öğrenciler, Selçuk’un belirlenen proje alanlarını yerinde inceleyerek değerlendirmeler yaptı. Bu alan gezisi, öğrencilerin kentle daha derin bir bağ kurmalarını sağladı ve mesleki becerilerini geliştirmelerine katkı sundu.

Gençlerin mesleki gelişimi destekleniyor

Selçuk Belediyesi, gençlerin kentle bağ kurmasını teşvik etmek ve yerinde eğitim faaliyetleriyle mesleki gelişimlerini desteklemeye devam ediyor. Bu tür uygulamalı eğitimler, öğrencilerin teorik bilgileri pratiğe dökmeleri için büyük bir fırsat sunuyor.