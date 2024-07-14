MimGrup, plastik ve estetik cerrahi, dermatoloji ve medikal estetik sektörlerinde 20. yılını geride bırakarak, Elmura markası ile 2024 yılında 35 milyon TL ihracat hedeflediğini duyurdu.

Elmura'nın büyük başarısı

Milenyumla birlikte ticarete adım atan MimGrup’un Kurucusu Murat Oğuz, öğrendikleri teknoloji, pazar ve inovasyon bilgileriyle kurdukları Elmura markasının büyük başarılara imza attığını belirtti. Elmura, özellikle ameliyat sonrası giyilen medikal kompresyon korselerinde Türkiye pazarında yüzde 50'nin üzerinde bir paya sahip.

Avrupa ve Ortadoğu’ya ihracat hedefleri

Murat Oğuz, Elmura markasının yılda 200 bin adedin üzerinde butik üretim gerçekleştirdiğini ve 20’den fazla ülkeye ihracat yaptığını vurguladı. Balkan ülkeleri, Rusya, Doğu Avrupa ve Asya'daki Türki Cumhuriyetler en güçlü oldukları pazarlar arasında yer alıyor. Oğuz, özellikle Avrupa ve Ortadoğu’daki rekabet nedeniyle geçen sene hedeflenen paya ulaşamadıklarını, ancak bu sene distribütörler ve son tüketiciye doğrudan erişim kanalları oluşturarak ihracat rakamlarının en az %100 artacağını öngördüklerini belirtti. Avrupa ve Ortadoğu'nun yanı sıra, yakın gelecekte Amerika pazarı da hedefleri arasında.

Ar-Ge yatırımları ve yeni ürünler

Hedefledikleri cironun yüzde 8’i oranında Ar-Ge yatırımı yaptıklarını ifade eden Murat Oğuz, mevcut üretim bandına ek olarak bu sene hamilelik süreci ve sonrasında ihtiyaç duyulan iç giyim, sportif aktivitelere yönelik kompresyon giysiler ve lenf ödem tedavilerine yardımcı olacak giysiler üretmeye başlayacaklarını dile getirdi. Bu yatırımlar, Elmura'nın ürün çeşitliliğini artırarak daha geniş bir müşteri kitlesine ulaşmasını sağlayacak.

Stratejik değişiklikler ve özel etiketli üretim

Murat Oğuz, 2023 yılı öncesine kadar özel etiketli üretim düşünmediklerini ancak Fransa, Doğu bloku ülkeleri ve Rusya’dan gelen ciddi talepler üzerine stratejik değişiklikler yaparak bu konuya sıcak bakmaya başladıklarını aktardı.