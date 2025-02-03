Son dönemlerde güzelliğiyle adından sıkça söz ettiren Mine Tugay, sağlık sorunları nedeniyle sevenlerini endişelendirdi. Ünlü oyuncu, hastane sürecini sosyal medya hesabından paylaşarak yaşadığı zorlukları dile getirdi.

Öksürük krizi nedeniyle geçtiğimiz günlerde hastaneye giden Tugay, bu kez kaburgasındaki çatlak nedeniyle şiddetli ağrı yaşadığını ve tekrar hastaneye başvurduğunu açıkladı.

“Bir haftadır bitik haldeyim”

46 yaşındaki sevilen oyuncu, hastalık sürecini şu ifadelerle anlattı:

“Nasıl bir hastalık bu yahu. Bir haftadır bitik haldeyim. Herkese çok teşekkür ederim geçmiş olsun dilekleri için.”

Hastanede çekilen maskeli bir fotoğrafını paylaşan Mine Tugay, kaburgasındaki çatlağın neden olduğu korkunç ağrılar yüzünden zor bir sabah geçirdiğini belirtti. Tugay, “Sabah korkunç bir ağrıyla hastanede buldum kendimi. Sinirlerim biraz bozuldu ama desteğiniz için teşekkür ederim. İyi ki varsınız,” diyerek hayranlarına minnettar olduğunu ifade etti.

Hayranlarından destek

Mine Tugay’ın paylaşımı kısa sürede sosyal medyada geniş yankı buldu. Hayranları ve meslektaşları, ünlü oyuncuya geçmiş olsun dileklerinde bulunarak destek mesajları gönderdi.