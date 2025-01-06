İspanya Kral Kupası'nın Son 32 Turu'nda Real Madrid, Minera ile karşılaşacak. 6 Ocak 2025 Pazartesi günü, Estadio Municipal Cartagonova'da gerçekleşecek bu kritik maç, futbolseverleri heyecanlandırıyor.

Real Madrid, Minera'yı geçip bir üst tura yükselmek istiyor

Real Madrid, bu önemli mücadelede galip gelerek adını bir üst tura yazdırmayı hedefliyor. Milli oyuncumuz Arda Güler'in de bu maçta sahada olması bekleniyor.

Minera - Real Madrid İspanya Kral Kupası maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Tarih: 6 Ocak 2025 Pazartesi

Saat: 21.00

Kanal: TİVİBU SPOR 1

Stadyum: Estadio Municipal Cartagonova

Hakem: A. Rojas

Yan Hakemler: A. Rodriguez, J. Bueno