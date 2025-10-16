Denizli’nin Güney ilçesinde meydana gelen kazada, minibüsün yol kenarındaki ağaca çarpması sonucu 25 yaşındaki sürücü Yasin Dedeoğlu ve 24 yaşındaki Oğuzhan Yoldaş yaşamını yitirdi.

Kaza sabaha karşı meydana geldi

Denizli’nin Güney ilçesine bağlı Haylamaz Mahallesi yakınlarında sabaha karşı saat 05.00 sıralarında korkunç bir trafik kazası yaşandı. Yasin Dedeoğlu (25) idaresindeki minibüs, henüz belirlenemeyen bir nedenle sürücüsünün kontrolünden çıkarak yol kenarındaki ağaca çarptı.

Olay yerinde can verdiler

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı incelemede sürücü Yasin Dedeoğlu ile yanındaki arkadaşı Oğuzhan Yoldaş’ın (24) hayatını kaybettiği belirlendi.

Cenazeler hastane morguna kaldırıldı

Jandarma ekiplerinin olay yerinde yaptığı incelemelerin ardından iki gencin cenazeleri otopsi yapılmak üzere Güney Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kazanın nedenine ilişkin soruşturma başlatıldı. Jandarma ekipleri, aracın teknik incelemesini yaparak olası hız, yol durumu ve sürücü dikkatsizliği gibi faktörleri değerlendiriyor.