İBB Meclisi’nde, toplu ulaşım, taksi, okul servisi, İSPARK, kreş, kültür-sanat etkinlikleri gibi birçok kalemde zam öngören gündem maddeleri komisyonlara sevk edildi. Zam teklifleri önümüzdeki günlerde mecliste görüşülecek.

İstanbul’da toplu ulaşıma yeni zam gündemde

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisi Ekim ayı oturumlarında, kent genelinde birçok alanda zam yapılmasını öngören gündem maddeleri görüşülmeye başlandı.

Saraçhane’deki İBB Başkanlık binasında İBB Başkan Vekili Nuri Aslan başkanlığında yapılan toplantıda, ulaşım, çevre, kültür-sanat, spor ve ekonomi gibi çeşitli başlıklarda ücret artışı öngören teklifler komisyonlara sevk edildi.

Toplu ulaşım ücretlerinde yeni artış sinyali

Karar kapsamında otobüs, metro, metrobüs, minibüs, vapur, taksi ve okul servisleri dahil olmak üzere toplu ulaşım ücretlerinde yeni bir zam gündemde.

Ayrıca, İSPARK otopark ücretleri, kreş ücretleri, spor alanları, tiyatro, konser ve sinema biletleri gibi kalemlerde de fiyat artışları planlanıyor.

Bu maddeler, “Tarife Komisyonu, Trafik ve Ulaşım Komisyonu, Plan ve Bütçe Komisyonu” başta olmak üzere ilgili birimlerde incelendikten sonra önümüzdeki günlerde meclis oturumunda görüşülerek oylamaya sunulacak.

Eylül ayında da zam yapılmıştı

İBB Meclisi, 12 Eylül’deki toplantısında toplu ulaşıma yüzde 30 oranında zam yapılmasına karar vermişti.

Bu zamla birlikte:

Minibüs indi-bindi ücreti 25 TL’den 32,50 TL’ye,

Öğrenci ücreti 16 TL’den 21 TL’ye,

Elektronik tam bilet 35 TL’ye,

Mavi Kart aylık abonman 2.748 TL'ye yükselmişti.

Yeni görüşülecek teklifin kabul edilmesi halinde, ulaşımda ikinci bir zam dalgası yaşanmış olacak.

Komisyon süreci başladı

Komisyonların değerlendirme sürecinin tamamlanmasının ardından, yeni zam teklifi İBB Meclisi’nin önümüzdeki oturumlarında oylanacak.

Zam oranlarının enflasyon, maliyet artışı ve yakıt fiyatları dikkate alınarak belirleneceği öğrenildi.