İstanbul’dan Bartın’a bayram ziyaretine gelen ve içerisinde 15 kişi olan minibüs Zonguldak Merkez Karaman beldesinde şarampole uçtu. Kazada 14 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, sabah saatlerinde Karaman mevkii Çukurören köyü yol ayrımında meydana gelen kazada 34 LBY 508 plakalı minibüs direksiyon hakimiyetini kaybederek şarampole uçtu.

Minibüs şoförün uykusuz olması nedeniyle direksiyon hakimiyetini kaybettiği öğrenilirken, bir ağaca çarparak duran araçta bulunan 14 kişi, çeşitli yerlerinden yaralandı.

Yaralılar, ihbar üzerine olay yerine gelen 112 sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Atatürk Devlet Hastanesi ve BEÜ Tıp Fakültesi Hastanesi acil servisine kaldırıldı.

Vücudunun çeşitli yerlerinde kırık ve çıkıklar olan yaralılar tedavi altına alınırken şu ana kadar dokuz kişinin taburcu olduğu öğrenildi.

Polis kazayla ilgili tahkikatı sürdürüyor.