Yüksekova-Van karayolunda, dağdan kopan kaya parçasının isabet ettiği minibüste ağır yaralanan 12 yaşındaki Ceyhun Kırbaş, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Dün, Yüksekova-Van karayolunun Yeni Köprü mevkiinde meydana gelen talihsiz olayda, Van istikametinden Yüksekova yönüne yolcu taşıyan minibüse dağdan kopan kaya parçaları isabet etti. Minibüsün içinde bulunan 12 yaşındaki Ceyhun Kırbaş, kaya parçasının etkisiyle ağır yaralandı.

Hastaneye kaldırılan çocuk kurtarılamadı

Ağır yaralanan 12 yaşındaki Ceyhun Kırbaş, ambulansla Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Yapılan tüm müdahalelere rağmen Ceyhun, akşam saatlerinde hayatını kaybetti. Bu üzücü olay, bölgedeki vatandaşlar arasında büyük üzüntü yarattı.